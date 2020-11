Heidelberger„SNP dome“ geht in Probebetrieb

Heidelberg.„Ein langgehegter Traum geht in Erfüllung“, freut sich Oberbürgermeister Eckart Würzner. Neben der Mannheimer SAP-Arena, in der bis zu 12.000 Personen Platz finden, biete der „SNP dome“ für die Region große Chancen - für Sportereignisse, Veranstaltungen und Konzerte. Außerdem bekomme der Schulsport in Heidelberg nun perfekte Bedingungen mit der Dreifelderhalle.

Der Probebetrieb hat begonnen: Derzeit wird die Lüftung eingefahren, Beleuchtungstechnik und Steuerung müssen ebenfalls eingerichtet werden. Beim Hygienekonzept hat die neue Halle bei einem Termin mit dem Ordnungs- und Gesundheitsamt bereits punkten können, erklärt Holger Schweikardt von der Betreibergesellschaft BSG: Weil die Halle rundum durch zehn Eingänge erreicht werden kann, ist es möglich, jede Tribüne durch einen eigenen Zutritt zu erreichen.

Eine vollständige Bauabnahme steht noch aus, weil unter anderem für die Sicherheit bedeutende Mängel behoben werden müssen - so fehlen noch einige Handläufe und die Rauchmelder sind ebenfalls noch nicht installiert. Auch das Logo mit dem Namen „SNP dome“ wird erst später angebracht. Grund dafür seien „Unstimmigkeiten“ mit der Baufirma, bedauerte Bresinski, dass für den Schriftzug dann noch einmal die gerade geschlossene Fassade wieder aufgerissen werden muss. Auch das Parkhaus wird für die ersten Veranstaltungen noch nicht fertig sein. Bis dahin wird auf dem Messplatz geparkt und der Harbigweg dank hochfahrender Poller zum Fußgängerweg, der zum „SNP dome“ führt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.11.2020