Heimischen Vögeln auf der Spur

Landau.Zu einer Nistkasten-Bauauktion lädt die Landauer Zooschule Vogelforscher im Alter von acht bis zwölf Jahren am Freitag, 8. März, von 15 bis 18 Uhr ein. Die Kinder beobachten dabei einheimische Vögel und erkunden deren Lebensraum. Zudem bauen sie unter Anleitung einen Nistkasten, den jeder mit nach Hause nehmen kann. Die Teilnahme kostet zwölf Euro (inklusive Material) plus 2,50 Euro Zooeintritt. Mitzubringen sind wetterfeste Kleidung, ein Pausensnack und – wenn vorhanden – ein Hammer. Treffpunkt ist um 14.45 Uhr an der Zookasse (Hindenburgstraße 12). Da die Plätze limitiert sind, wird unter Tel. 06341/137010 (10 bis 16 Uhr), 137011 (8 bis 12 Uhr) oder unter an zoo@landau.de um Voranmeldung gebeten. mav

