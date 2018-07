Heißester Tag des Jahres im Südwesten erwartet

Anzeige

Rhein-Neckar.Mit fast 40 Grad könnte es heute so heiß werden wie noch nie in diesem Jahr. Selbst in der Nacht soll es in den Städten nicht kühler als 20 Grad werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am dritten Tag in Folge eine Hitze-Warnung ausgegeben.

"Regional wird das sicherlich der heißeste Tag des Jahres", sagte eine DWD-Meteorologin am Morgen. "In der Mitte und im Osten Deutschlands können es sogar bis zu 39 Grad werden." Damit wäre dieser 31. Juli der heißeste Tag 2018. Bisher lag der Rekord laut DWD bei 38,0 Grad, aufgestellt am 26. Juli in Duisburg-Baerl.

Das aktuelle Supersommer-Tief trägt passenderweise den Namen „Juli“. Es bringt zum Monatsende von Süd- und Südwesteuropa heiße subtropische Luft nach Mitteleuropa. Am Mittwoch werde es zwar etwas kühler, aber auch schwül. Die feuchten Luftmassen sorgen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes vor allem am Abend für Gewitter. Zum Ende der Woche werde es wieder heiß.