Heizöl fließt über Bach in den Rhein

Speyer.In Speyer ist am Dienstag eine unbekannte Menge Heizöl über die Kanalisation in den Woogbach und dann in den Rhein gelangt. Nach einer Mitteilung der Polizei wollte eine Mannheimer Tankschutzfirma das Öl aus dem Keller eines Wohnhauses unweit der Altstadt abpumpen. Dabei kam es zum Austritt. Die Feuerwehr richtete daraufhin an zwei Stellen im Woogbach Ölsperren ein. Die in den Rhein gelangte Heizölmenge ist nach jetzigem Kenntnisstand so gering, dass dort keine weiteren Maßnahmen zu treffen waren. Gegen die beiden mit den Abpumparbeiten betrauten Arbeiter im Alter von 62 und 54 Jahren wurde ein Strafverfahren wegen Gewässer- und Bodenverunreinigung eingeleitet. sal

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.11.2019