Helfer per Handy alarmiert

Helfer vor Ort (HvO), „First Responder“, Mobile Retter – mit zahlreichen Projekten wird gerade im ländlichen Raum versucht, im Notfall die Zeitspanne zu überbrücken, bis der Rettungsdienst eintrifft. Dabei rücken Ehrenamtliche in den Dörfern aus, um so unmittelbar lebensrettende Hilfe zu leisten.

Im Neckar-Odenwald-Kreis ist das System besonders weit entwickelt. Da organisieren für diese Helfer die Leitenden Notärzte mit dem Förderverein psychosoziale Notfallversorgung jeweils eigene Fortbildungen. 2017 gab es hier für die Ersthelfer 1505 Einsätze, im laufenden Jahr bereits 1366. Aber auch in einzelnen Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises gibt es „First Responder“, teils durch Mitglieder vom Roten Kreuz, teils durch die Freiwilligen Feuerwehren getragen.

Der Neckar-Odenwald-Kreis geht jetzt aber noch einen Schritt weiter. Als eine von zwei Pilotregionen in Baden-Württemberg (die zweite liegt in Südbaden) hat er das System „Mobile Retter“ gestartet, damit noch mehr Menschen erfolgreich wiederbelebt werden können. „First Responder müssen immer erst zur Unterkunft, sich umziehen, ihr Fahrzeug holen“, erläutert Harald Genzwürker, Chefarzt der Neckar-Odenwald-Klinik und Initiator.

Kürzeste Entfernung

„Wichtiger Unterschied zur Alarmierung über Funkmeldeempfänger oder Piepser ist, dass über das Smartphone der aktuelle Aufenthaltsort des Helfers ermittelt werden und so tatsächlich die Retter mit der kürzesten Entfernung zum Patienten aktiviert werden können“, so Genzwürker. Voraussetzung sei, dass sich viele geschulte Helfer – Rettungsdienst- oder Klinikmitarbeiter – registrieren ließen, um im Notfall sofort in der Nachbarschaft helfen zu können. Sie werden über das Rote Kreuz versichert. Seit Februar 2018 regelt eine Verordnung des Innenministeriums Ausbildung, Ausstattung und Alarmierung der Helfer-vor-Ort-Systeme, in denen sich ehrenamtliche Einsatzkräfte engagieren. Auf die Hilfsfristen wird nicht angerechnet, ob ein solcher Helfer eingreift – da zählt erst die Ankunft des Rettungswagens. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.12.2018