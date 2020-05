Helikopter kippt um

Musste wieder aufgerichtet werden: Der notgelandete Helikopter. © Rene Priebe

Lampertheim.Ein Hubschrauber ist am Montag während eines Übungsfluges auf einem Acker im Bereich „Im Seefeld“ im Lampertheimer Ortsteil Hüttenfeld notgelandet. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, haben der 31 Jahre alte Fluglehrer und der 49-jährige Pilot nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen erlitten, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der Vorfall wurde der Polizei gegen 13.40 Uhr gemeldet. Nach ersten Aussagen der Piloten, hat der Bordcomputer einen technischen Defekt gemeldet. Beim Aufsetzen kippte der Helikopter zur Seite. Die Insassen konnten selbstständig aussteigen. Der Hubschrauber war am Mittag im hessischen Egelsbach gestartet und sollte in Mannheim landen.

Die Unfallstelle wurde von der Polizei abgesperrt, um auslaufende Betriebsstoffe durch die Freiwillige Feuerwehr aus Lampertheim binden zu lassen. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen wurde unterrichtet und wird nun die Gründe ermitteln, die zur Notlandung geführt haben. Der Sachschaden ist bisher nicht bekannt. sal

