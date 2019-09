Heppenheim hat neuen Star

Neustadt/Heppenheim.Carolin Hillenbrand ist Deutsche Weinprinzessin. Die Bergsträßer Gebietsweinkönigin 2018/19 wurde im Finale zur Wahl der Deutschen Weinkönigin zur Prinzessin auserkoren und ist überglücklich. „Ich kann es noch gar nicht realisieren. Ich habe wenig geschlafen, bin aber schon wieder viel unterwegs. Ich genieße es gerade sehr, es ist total schön“, sagte sie im Gespräch mit dieser Zeitung.

Sie sei auch kein bisschen enttäuscht, dass die Krone der Königin an Angelina Vogt aus dem Anbaugebiet Nahe ging, denn sie sei völlig ohne Erwartungen ins Finale gegangen. „Ich fühle mich wie eine Siegerin“, sagte Hillenbrand. Das Finale am Freitagabend hatte seine Tücken – und für Carolin Hillenbrand war die Blindverkostung die schwierigste Aufgabe. „Vor der Blindverkostung hatten wir alle den größten Respekt. Die Lichtverhältnisse auf der Bühne sind anders als zu Hause und ich hatte blaue Lichtreflexe im Glas, die es mir erschwert haben“, berichtete die 26-Jährige.

„Aber ich bin froh und zufrieden mit mir, dass ich die Säurestruktur so gut erschmeckt habe und die vier zur Auswahl stehenden Weine für mich gedanklich auf zwei reduzieren konnte. Der Rest war Glückssache“, so Hillenbrand weiter. Auch wenn sie den Wein bei der Blindverkostung nicht erkannte, sammelte sie Pluspunkte bei der Scharade: Im Team mit der später gekürten Deutschen Weinkönigin Angelina Vogt schaffte es Hillenbrand, Fachbegriffe wie Traubenwickler und Mostgewicht pantomimisch darzustellen.

Auch Cuvée – darunter versteht man das Mischen verschiedener Rebsorten in einem Gärbehälter – konnte ihre Mitstreiterin in Sekundenschnelle erraten. Nach den ersten Aufgaben und gut eineinhalb Stunden Show stand die erste Entscheidung an. Drei der Finalistinnen schieden dabei auf dem Weg zum Thron aus.

Übrig blieben Julia Sophie Böcklen aus dem Weinanbaugebiet Württemberg, Angelina Vogt von der Nahe und eben Carolin Hillenbrand von der Bergstraße. „Bei der Entscheidung war ich schon sehr aufgeregt. Nachdem schon zwei Kandidatinnen weitergekommen waren, blieb nur noch ein Platz in der letzten Runde übrig – und das war dann meiner. Ich konnte es gar nicht fassen und habe mich so gefreut“, sagt die Bergsträßerin.

Mehr als 100 Termine stehen an

Es folgten weitere Aufgaben, denen sich die drei Finalistinnen stellen mussten, bevor eine 70-köpfige Fachjury aus Weinwirtschaft, Politik und Medien die Entscheidung traf.

Zum Ende hin wurde es persönlich: Die drei Kandidatinnen sollten jeweils ein Lied, das ihnen viel bedeutet, gemeinsam mit einem Foto vorstellen. Die Bergsträßerin, die gerade promoviert, entschied sich für „We are the World“. Sie hat schon viel Zeit im Ausland verbracht, alle Kontinente bereist und interessiert sich außerordentlich für fremde Kulturen.„Das Lied sagt viel über mich aus“, leitete sie ihr Statement ein. „Aus Dankbarkeit verstehe ich meine Gaben als Aufgaben und setze mich ein für eine Welt, in der Frieden und Liebe zählen.“ Nach gut zwei Stunden Bangen und Zittern stand schließlich die Entscheidung an. Die Mitglieder der Jury blätterten in ihren Notizen und gaben per Knopfdruck ihre Stimme ab. Mit einem goldenen Umschlag betrat Monika Reule, Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts, die Bühne, um das Ergebnis bekannt zu geben.

Angelina Vogt hat es geschafft und ist nun die 71. Deutsche Weinkönigin. Ihre Vorgängerin Carolin Klöckner überreichte ihr die Krone und übergab das Amt. Da flossen bei den Jungwinzerinnen auch die ersten Tränchen. Carolin Hillenbrand wurde als Deutsche Weinprinzessin von ihrer Amtsvorgängerin Inga Storck gekrönt.

Was das Amt in den nächsten Monaten an Aufgaben bringt, wurde Hillenbrand schnell vor Augen geführt. „Wir hatten gleich am nächsten Morgen eine Besprechung beim SWR. Dann kommen jetzt über hundert Termine auf mich zu, die ersten stehen schon fest. Ich freue mich sehr auf diese Erfahrung, besonders auf das Reisen“, sagte die frischgebackene Prinzessin.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 29.09.2019