Heppenheimer sind „Saubermacher“

Heppenheim.Weil im südhessischen Heppenheim Umweltschutz, Sauberkeit und ein angenehmes Wohnumfeld groß geschrieben werden, ist die Stadt zu einer von vier „Saubermacher-Städten“ ernannt worden. Verliehen wird der Titel von der „Wer denkt was GmbH“ aus Darmstadt, die eine kostenfreie Mängelmelder-App betreibt. „Dort können Bürger per Internet Missstände wie wilden Müll oder Schlaglöcher melden, die die Verwaltung gezielt beseitigen kann“, erklärt eine Sprecherin. In Heppenheim sei die Bearbeitung der gemeldeten Mängel sehr aufmerksam, sorgfältig und zuverlässig gewesen. Die meisten Anliegen seien im Bereich „Sauberkeit“ gelöst worden, deshalb der Titel „Saubermacher-Stadt“. Zu den Preisträgern gehören auch Marl, Thalheim/Erzgebirge und Bernkastel-Kues.

Info: im Internet unter www.mängelmelder.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.05.2020