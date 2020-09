Herbstlich sonnig bei bis zu 24 Grad

Rhein-Neckar.Das Wetter in Mannheim und der Region präsentiert sich am Freitag von seiner herbstlich-sonnigen Seite. Zwar hat die Sonne nicht mehr die sommerliche Kraft der vergangenen Tage, doch an einem weitgehend unbewölkten Himmel spendet sie der Region mehr als zwölf Stunden ihre Wärme. Bei leichten Brisen aus östlicher Richtung werden Tageshöchstwerte von bis zu 24 Grad erreicht, die durchgängig trocken blieben.

