Herrenloser Trolley verursacht größeren Einsatz der Bundespolizei

Worms.Ein herrenloser Trolley in der Regionalbahn von Mainz nach Worms hat am Montagmittag für erhebliche Verspätungen, Zugumleitungen und -verspätungen gesorgt. Nach Angaben der Bundespolizei wurde, nachdem der Besitzer nicht ausfindig gemacht werden konnte, der Wagen vom Zugbegleitpersonal geräumt. Bis zur Ankunft des Zuges in Worms seien die Bahnsteige 2 und 3 im HBF Worms komplett evakuiert worden.

Nach der Einfahrt in Worms sei der Zug geräumt und der herrenlose Trolley, der in der Gepäckablage des ersten Wagens lag, durch die Beamten der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern in Augenschein genommen worden. Der hinzugezogene Sprengstoffspürhund konnte keine gefährlichen Stoffe feststellen. Wie sich herausstellte, befand sich Wäsche und ein Kulturbeutel in dem Trolley.

Der Trolley wurde laut Bundespolizei als Fundsache eingestuft und der DB AG im HBF Worms übergeben. Die Sperrungen der Gleise, Unterführungen und Bahnsteige am HBF Worms wurden aufgehoben. Der Zugverkehr wurde erheblich beeinträchtigt; insgesamt hatten neun Züge 122 Minuten Verspätung, zwei Züge wurden umgeleitet und drei weitere Züge fielen aus.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020