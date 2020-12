Heruntergefallener Wackeldackel lenkt Autofahrerin ab - Unfall

Sinsheim.Eine 72 Jahre alte Autofahrerin hat sich durch ihren heruntergefallenen Wackeldackel ablenken lassen und einen Unfall gebaut. Sie sei in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Frau blieb demnach bei dem Unfall am Montagnachmittag unverletzt. Ihr Auto musste abgeschleppt werden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.12.2020