Herxheim: Infotafel zur Glocke mit Hitler-Inschrift aufgestellt

Herxheim.Die pfälzische Gemeinde Herxheim am Berg hat vor ihrer evangelischen Kirche mit einer Glocke aus der NS-Zeit eine Infotafel aufgestellt. Die Tafel erkläre, wie die Glocke mit der Inschrift "Alles fuer's Vaterland. Adolf Hitler" in die Kirche gekommen sei und dass sie dort als Mahnung für die Zukunft weiter belassen werde, sagte Ortsbürgermeister Georg Welker am Dienstag. Der Text sei gemeinsam mit dem Kirchenvorstand verfasst worden. Es sei geplant, noch einen QR-Code zu ergänzen, der zu vertiefenden Informationen im Internet führe.

Die Infotafel sei eine notwendige Ergänzung des nun abgeschlossenen Prozesses, sagte der Bürgermeister, der selbst von 1978 bis 1998 Pfarrer der Kirchengemeinde war. Geplant seien auch jährlich zwei Veranstaltungen von Orts- und Kirchengemeinde zur Geschichte von Kirche und dem im Landkreis Bad Dürkheim gelegenen Ort. Nach Angaben der Landesdenkmalpflege wurde die Glocke 1934 von der Gemeinde bezahlt.

Der Rat hatte beschlossen, die Glocke "als Anstoß zur Versöhnung und Mahnmal gegen Gewalt und Unrecht weiterhin hängen zu lassen". Sie soll aber nicht mehr zu kirchlichen Zwecken geläutet werden. Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz wies eine Klage gegen diesen Beschluss ab und befand, der Beschluss stelle keine Verharmlosung des Massenmords an Juden in der NS-Zeit dar.