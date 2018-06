Hetz-Plakate an Häusern

Anzeige

Rhein-Neckar.Unbekannte treiben in Edingen-Neckarhausen eine üble Hetze gegen einen Asylbewerber. Wie die Polizei gestern mitteilte, wurden zwischen Mittwoch und Samstag mehrere Häuser mit Plakaten beklebt, auf denen der Mann unter anderem bezichtigt wird, ein Kind zu sexuellen Handlungen aufgefordert zu haben. Flyer gleichen Inhalts landeten auch in mehreren Briefkästen. In Mannheim-Käfertal sollen die Plakate ebenfalls verteilt worden seien; entsprechenden Hinweisen geht die Polizei derzeit nach.

Ein Sprecher des Präsidiums Mannheim betonte, „dass die auf den Plakaten abgedruckten Behauptungen nicht der Wahrheit entsprechen“. Seine Kollegen ermitteln daher wegen Verleumdung. Offenbar, um die Verbreitung im Internet anzufeuern, waren auf den Plakaten der Name und ein Foto des Asylbewerbers sowie seine Profil-Daten aus Sozialen Medien abgedruckt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verfasser der Plakate und Flyer oder deren Verbreitung geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06203/930 50 zu melden. agö