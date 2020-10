Heuballen in Flammen - Feuerwehr bei Brand am Waldrand bei Nordheim im Einsatz

Heuballen in Flammen

Brand am Waldrand bei Biblis

Ein Brand am Waldstück zwischen Nordheim und Wattenheim beschäftigt seit Sonntagnachmittag die örtlichen Feuerwehren. Kurz vor 16 Uhr waren die Brandschützer alarmiert worden, dass Heuballen auf freiem Feld in dem Ortsteil der Gemeinde Biblis, aber in der Nähe eines kleinen Wäldchens in Brand geraten waren.