Heute wird es noch einmal richtig heiß

Rhein-Neckar.Am letzten Juni-Sonntag wird es noch einmal richtig heiß. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Temperaturen bis zu 39 Grad in der Region.

Für die Städte Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen, den Rhein-Pfalz-Kreis, den Rhein-Neckar-Kreis sowie den Kreis Bergstraße hat der DWD eine amtliche Warnung vor Hitze herausgegeben. Demnach erwarten die Experten zwischen 11 und 19 Uhr starke Wärmebelastung - insbesondere in dicht bebauten Stadtgebieten, wo es sich nachts nur wenig abkühlt. Der DWD empfiehlt, ausreichend zu trinken, die direkte Sonne sowie körperlich anstrengende Aktivitäten zu vermeiden und die Wohnung kühl zu halten.

Wegen der anhaltenden Trockenheit hat die Stadt Mannheim ein komplettes Grillverbot auf allen öffentlichen Plätzen verhängt. Die Stadt rechnet damit, dass sie am Wochenende im Waldbrandgefahrenindex in die fünfte – und damit in die höchste – Stufe fällt. „Derzeit einen Grill anzuwerfen, wäre sträflich – es ist alles so trocken. Ein Funkenflug reicht aus, und es brennt“, sagte Klaus Sieber von der Berufsfeuerwehr.

Vor dem anstehenden Hitze-Wochenende bereitete sich auch die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) auf Temperaturen an die 40 Grad vor, warnte aber gleichzeitig vor möglichen Störungen im Verkehr von Bus und Bahnen in Mannheim und der Region. Wenn kritische Überhitzungen nicht abgekühlt werden können, müssen mögliche Störungen in der Werkstatt behoben werden und die Fahrzeuge fallen aus. Auch die Fahrinfrastruktur vor Ort wird bei der Hitze in Mitleidenschaft gezogen. So dehnen sich laut RNV bei Hitze jenseits von 30 Grad insbesondere die Metallschienen sowie die Oberleitungen aus. Möglichen Gleisaufwölbungen wird demnach mit Langsamfahren begegnet. Hängenden Oberleitungen werden durch verfügbare Gegengewicht-Systeme automatisch in Form gehalten, so die RNV.