Hilfe im Impfzentrum: Rhein-Neckar-Kreis braucht dringend Mediziner

Heidelberg/Rhein-Neckar.Vor dem Start des Zentralen Impfzentrums (ZIZ) auf dem von Patrick-Henry-Village in Heidelberg werden Ärztinnen und Ärzte sowie medizinisches Fachpersonal für die Impfung gegen das Coronavirus gesucht. Auch Pensionäre könnten eingesetzt werden. „Uns ist bewusst, dass Mediziner in ihren Praxen aktuell sehr viel zu tun haben, trotzdem appellieren wir an alle, uns zu unterstützen“, sagt der stellvertretende Leiter des für den Rhein-Neckar-Kreis und die Stadt Heidelberg zuständigen Gesundheitsamtes, Dr. Andreas Welker. Auch Zahnärzte könnten beispielsweise impfen. Daneben wird erfahrenes Personal für die Registrierung der „Patienten“ gesucht. Umso besser sei es, wenn Fremdsprachenkenntnisse vorhanden wären.

Impfstoff im Laufe des Monats da

Erste Lieferungen des Corona-Impfstoffes soll es nach den Erwartungen des Landessozialministeriums im Laufe des Dezembers geben. Das Zentrum soll kommende Woche aufgebaut sein. Mobile Impfteams sollen Menschen zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen versorgen. Ab Mitte Januar 2021 sollen zusätzlich noch 50 Kreisimpfzentren in Betrieb gehen – davon auch zwei im Rhein-Neckar-Kreis. An den Standorten Sinsheim und Weinheim wird schon jetzt Fachpersonal gesucht. Kontakt: Covid19Personal@Rhein-Neckar-Kreis.de

