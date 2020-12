Hilfe nach der Trennung

Viernheim.Der letzte Gesprächskreis „Trennung-Scheidung-Neubeginn“ in diesem Jahr beginnt am Mittwoch, 9. Dezember, um 17 Uhr. Corona-bedingt findet das Treffen laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung diesmal nur virtuell statt. Geleitet wird die Veranstaltung von der Rechtsanwältin Patricia Neff und der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Maria Lauxen-Ulbrich. Das Angebot richtet sich an getrennt Lebende oder Geschiedene und an Menschen, die eine Trennung in Erwägung ziehen. Zur Wahrung der Privatsphäre der Betroffenen, können an der virtuellen Veranstaltung lediglich Personen teilnehmen, die schon einmal in einer persönlichen Beratung im Gleichstellungsbüro waren oder bereits am Gesprächskreis teilgenommen haben. Eine Anmeldung an gleichstellungsbuero@viernheim.de oder unter der Telefonnummer 06204/98 83 64 ist erforderlich. Danach bekommen die Interessierten die Zugangsdaten mitgeteilt. Weitere Informationen zum Gesprächskreis und entsprechende Termine finden sich auf der Homepage der Stadt Viernheim unter viernheim.de.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020