Hilferufe führen zu großer Suchaktion

Neuhofen.Angebliche Hilferufe im Bereich des Badesees Schlicht in Neuhofen haben am Mittwoch um kurz vor Mitternacht zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften geführt. Eine junge Frau hatte sich gemeldet, die die Rufe in der Nähe des Kiosks wahrgenommen haben will. Wie die Beamten mitteilten, gingen sie zunächst von einer Gefahrensituation aus.

Ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera und Suchhunde wurden angefordert. Feuerwehr und DLRG unterstützten die Suche rund um das Ufer und im See. Letztlich wurden aber keine Hinweise gefunden. Gegen 3.50 Uhr wurde die Aktion ohne Ergebnis beendet. Ob eine Notsituation vorgelegen hat, ist nicht bekannt. sal

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.06.2020