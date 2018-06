„Hilfloses Opfer hingeschlachtet“

Anzeige

So kannte der 27-Jährige das Anwesen der Seniorin von Betteltouren durch die Südpfalz. Er habe auch gewusst, dass die alte Dame niemals nachts südosteuropäisch aussehende Männer in ihr Haus lassen würde. Deshalb habe er seine Kinder als Türöffner vorgeschickt und vor dem Haus ein „herzerweichendes Schauspiel“ inszeniert. „Ohne diesen raffinierten Plan wären die anderen nie ins Haus und ohne Ihr Auto nicht einmal nach Mörlheim gekommen“, betont Kuhs. Verächtlich schnaubend macht L. seinem Unmut Luft, was Justizbeamte und Polizisten veranlasst, sich im Halbkreis um die Anklagebank zu formieren und Verstärkung in den Saal zu beordern.

Im Haus hätten die Männer die hilflose alte Frau „in menschenverachtender Weise hingeschlachtet“. So stellte die Rechtsmedizinerin 30 Verletzungen fest – darunter Rippenserienbrüche, eine Lungenquetschung und eine Hirnschwellung. Zudem hatte Viktor L. die 86-Jährige zweimal dermaßen ins Gesicht getreten, dass sich der Abdruck seiner Schuhsohle auf der Wange abzeichnete. Während die drei Männer ihr Opfer malträtierten, hätten die Kinder im Wohnzimmer ferngesehen, Schokolade gegessen und mit einem Teddybären gespielt. Gegen drei Uhr morgens sei die Bande nach Mannheim zurückgefahren. „Gestorben ist die alte Dame zwischen fünf und 14 Uhr“, hält Kuhs fest. „Das war kein einfacher, schneller Mord.“ Diese Gesamtumstände ließen eine Strafmilderung auch für einen Kronzeugen nicht zu.

„Ich will das nicht hören“, schreit Viktor L. aufgebracht, während Silvester Z. in sich zusammensinkt und aussieht, als würde er jeden Moment in Tränen ausbrechen. Für den 31-Jährigen stand nur die Möglichkeit im Raum, durch den Wegfall der besonderen Schwere der Schuld nach 15 Jahren freizukommen und in seine Heimat zurückzukehren.

Familie des Opfers angepöbelt

„Ihre Reue kam hier einigermaßen authentisch rüber“, gesteht der Vorsitzende Silvester Z. zu, der „kein Macher, sondern ein Mitläufer“ sei. „Aber auch Sie haben den sieben Kindern ihres Opfers nicht gesagt, was sich in dieser Nacht alles zugetragen hat. Das wäre sehr wichtig gewesen, um den gewaltsamen Tod der Mutter zu verarbeiten.“

Während Z. nur zweimal kurz die Fassung verliert, fährt L. seine trotzige Linie unbeirrt weiter. Der 27-Jährige zerknüllt die Rechtsbehelfsbelehrung und pöbelt die Familie des Opfers an. Dann ruft er seinem Sohn ein zärtliches „Passt auf euch auf!“ zu. Das Kind hat wie L.’s Mutter den kompletten Prozess verfolgt. Als sein Vater in Handschellen abgeführt wird, donnert die ärgerliche Stimme des etwa Neunjährigen los. Begleitet von Drohgebärden, mit der der Bub die Familie des Opfers überschüttet.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.06.2018