Hilfsbrücke verschwindet

Rhein-Neckar.Die Sanierung der A 6 an der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen schreitet voran: Nachdem die südliche Fahrbahn und der südliche Brückenteil fertiggestellt sind, haben jetzt die Arbeiten an der nördlichen Fahrbahn begonnen. Wie das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe mitteilt, werden zunächst die Rampen zur Behelfsbrücke zurückgebaut. Am Wochenende, 2. und 3. Februar, erfolgt der Aushub der Behelfsbrücke, über die der Verkehr in der Zeit des Brückenabbruchs und -neubaus gerollt ist. Am Montag, 4. Februar, beginnen dann bereits die Vorbereitungen zum Bau des nördlichen Brückenteils.

Mit der Fertigstellung der südlichen Fahrbahn am vergangenen Wochenende konnte für den Verkehr über die Ikea-Brücke in Richtung Saarbrücken die Geschwindigkeitsbeschränkung von Tempo 40 auf 60 angehoben werden, so das RP. Die Sanierung der B 44 soll im April starten. jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019