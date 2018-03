„Hinab, hinab auf die Straßen“

Anzeige

„Einheit, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit – die Werte des Hambacher Festes müssen heute wieder verteidigt werden. Die hohe Verschuldung der Euro-Zone, die Unfähigkeit der EU, eine gemeinsame Migrationspolitik auf den Weg zu bringen, der drohende Brexit und das Erstarken demokratiefeindlicher Kräfte haben Europa in eine Krise gestürzt“, unterstreicht IHK-Präsident Albrecht Hornbach in seinem Beitrag zur Eröffnung des Jubiläumsjahres.

„Unsere Demokratie gehört uns allen – aber das heißt, dass es uns auch alle angeht, sie gegen ihre Feinde zu verteidigen“, sagt Steinmeier. Schon beim Hambacher Fest seien es Kaufleute, Handwerker und Arbeiter gewesen, die sich an die Spitze des Zuges setzten und für ein freies Leben kämpften. Etwa der Kaufmann Johann Philipp Abresch, der die erste Fahne in den Farben Schwarz-Rot-Gold nähte und sie auf dem Turm hisste. „Daneben wehten einträchtig die französische und die polnische Fahne“, macht Steinmeier klar. Heute wie damals finde Demokratie nicht nur in Parlamenten statt, sondern auch in Unternehmen: „Ausbildungsbetriebe sind Orte, an denen aus jungen Menschen verantwortungsbewusste Bürger werden.“ Mündige Demokraten kämen nicht nur aus Hörsälen und universitären Lehrstühlen, sondern ebenso von Werkbänken und Berufsschulen.

Die Industrie- und Handelskammern bezeichnet Steinmeier als „Grundstein der sozialen Marktwirtschaft“. Allerdings hänge jeder zweite Arbeitsplatz in der Pfalz vom Export ab. Deshalb müsse die Politik darauf hinwirken, dass der globale Wettbewerb fair und nach klaren Regeln verläuft. „Daran müssen wir China und unsere amerikanischen Partner im Augenblick wohl erinnern. Beide haben das Spielfeld verlassen, aber wir werden sie auf den Platz zurückholen.“

Die IHK Pfalz tue alles, um die Exportstärke ihrer Betriebe zu fördern. „Ich bin sehr beeindruckt von ihrem Weiterbildungsangebot. Neben einem Seminar ,Weinversand in die EU und Drittländer’ – was man in der Pfalz erwartet – haben mich in Ludwigshafen das ,Kompetenzzentrum China’ sowie das Seminar ,Steuern im Reich der Mitte’ überrascht. Sie sind in der Pfalz geboren, aber in der Welt zu Hause!“ Er sei überzeugt, dass sich die IHK-Mitglieder wieder unterhaken und aufs Schloss marschieren würden, „wenn heute der Ruf „Hinauf, hinauf“ ertöne.

Unter tosendem Applaus verlassen Steinmeier und Dreyer den Festsaal des Hambacher Schlosses, um das immer noch der Wind heult.

