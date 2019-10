Historisch genießen

Germersheim.Weingenuss und das Flair vergangener Zeiten verbindet eine Veranstaltung, die das Tourismus-, Kultur- und Besucherzentrum Weißenburger Tor am Samstag, 26. Oktober, um 19 Uhr am Paradeplatz 10 in Germersheim startet: Bei der Festungsweinprobe erhalten die Besucher im Rahmen einer unterhaltsamen Kurzeinführung zunächst einen Einblick in das historische Germersheim, anschließend führt ein Winzer in die Welt des Weines ein und bietet Pfälzer Weine und Sekt zum Probieren an.

Karten für die rund dreistündige Veranstaltung kosten 24,50 Euro, eine Anmeldung unter Telefon 07274/960-301, -302 oder -303 ist laut Organisatoren erforderlich. mav

