Historische Loks Opfer der Flammen

Der Einsatzleiter der Feuerwehr vor Trümmern eines Lokschuppens. © dpa

Worms.Nach dem Brand einer historischen Lokhalle am Hauptbahnhof von Worms werden Experten in den nächsten Tagen nach der Ursache suchen. Vermutlich an diesem Montag finde eine Begutachtung statt, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Dem zufolge war es das dritte Feuer innerhalb von vier Wochen. Bei den vorherigen Bränden seien die Flammen zwar rechtzeitig gelöscht worden. „Aber offenbar hat jemand ein Interesse daran, die Halle niederzubrennen. Die Stadt ist sehr betroffen, da es sich um ein historisches Gebäude handelt.“ Die Polizei ermittelt. Die Halle von 1908 war in der Nacht zum Samstag ausgebrannt. Der Schaden soll bei etwa 500 000 Euro liegen. Rund 100 Einsatzkräfte und 27 Feuerwehrfahrzeuge waren vor Ort.

Schaulustige erschweren Einsatz

In der Halle waren zwei alte Loks, drei Waggons und drei Lastwagen untergebracht, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. Ein Eisenbahnverein habe das Gebäude von der Deutschen Bahn gepachtet, um historische Schienenfahrzeuge zu restaurieren. Nach dem Brand war das ganze Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Von dem Gebäude standen nur die Außenmauern. Der Feueralarm ging der Polizei zufolge gegen 23 Uhr am Freitag ein. Rauch und Feuer seien bis ins über zehn Kilometer entfernte Frankenthal zu sehen gewesen, berichtete ein Feuerwehrmann. Die Polizei meldete, dass Schaulustige vom Einsatzort verwiesen werden mussten. Die Gleise aus dem Wormser Hauptbahnhof Richtung Mainz wurden gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen bei Regionalzügen. lrs

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.11.2019