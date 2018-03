"Hitler-Glocke" bleibt als Mahnmal und Zeitdokument hängen

Anzeige

Herxheim am Berg.Die umstrittene „Hitler-Glocke“ von Herxheim am Berg wird im Turm der Jakobskirche hängenbleiben. Dies hat der Gemeinderat mit 10 zu drei Stimmen am Montagabend beschlossen. Gleichzeitig bekommt die Glocke eine Mahntafel, die an die Schrecken des Nazi-Regimes erinnert.

Mit der Entscheidung folgte der Gemeinderat der Empfehlung sowohl der Landesdenkmalpflege Rheinland-Pfalz als auch der Glockensachverständigen der evangelischen Landeskirche. Die Glocke sei ein Zeitdokument und Mahnmal, hatte die Glockensachverständige Birgit Müller geurteilt. "Wir können unser schwieriges Erbe nicht einfach entsorgen", sagte Landeskonservatorin Rowitha Kaiser. (bjz)