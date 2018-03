Hitler-Glocke bleibt stumm

Anzeige

Herxheim am Berg.Die sogenannte Hitler-Glocke von Herxheim am Berg bleibt vorerst stumm. Das Presbyterium der protestantischen Kirchengemeinde, das beim Thema Läuten das Sagen hat, hält an seinem Beschluss vom 7. September 2017 fest. Dies teilte das Kirchengremium jetzt mit. Damit bleibt die Glocke im Turm der evangelischen Jakobskirche bis auf Weiteres außer Betrieb. Wie lange, ist unklar. Die Gemeinde wies darauf hin, dass die Evangelische Kirche der Pfalz derzeit klären lässt, wem der Kirchturm überhaupt gehört. „Das Presbyterium kann vorher keine Entscheidungen treffen.“

Die mit einem Hakenkreuz und der Aufschrift „Alles fuer’s Vaterland Adolf Hitler“ versehene Glocke sorgt seit fast einem Jahr für Diskussionen. Pikant: Die Glocke hängt zwar seit 1934 im Kirchturm, gehört aber der politischen Gemeinde. Diese will sich nicht davon trennen: Erst am Montag hatte der Gemeinderat bei drei Gegenstimmen dafür votiert, dass die Glocke im Turm bleibt. Bürgermeister Georg Welker will, dass sie wieder ertönt. „Wir sehen mit großer Sorge, dass es keine Lösung geben wird, die alle zufriedenstellt“, teilte das Presbyterium mit. lrs