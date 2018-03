Hitler-Glocke bleibt weiter stumm

Anzeige

Herxheim am Berg.Die sogenannte Hitler-Glocke von Herxheim am Berg schweigt vorerst weiter. Der Kirchenvorstand der protestantischen Gemeinde im Ort, der beim Thema Läuten das Sagen hat, teilte am Donnerstagabend mit, er halte an seinem Beschluss vom September fest, die Glocke im Turm der evangelischen Jakobskirche bis auf Weiteres nicht in Betrieb zu nehmen. Wie lange das gilt, war zunächst unklar. Das auch Presbyterium genannte Gremium wies darauf hin, dass die Evangelische Kirche der Pfalz derzeit klären lässt, wem der Turm der alten Kirche überhaupt gehört. "Das Presbyterium kann vorher keine Entscheidungen treffen", hieß es in der Mitteilung.

Die mit einem Hakenkreuz und der Aufschrift "Alles fuer's Vaterland Adolf Hitler" versehene Glocke sorgt seit fast einem Jahr für Diskussionen. Eine pensionierte Lehrerin hatte damals kritisiert, dass der Klangkörper ohne öffentlichen Hinweis auf seine Geschichte nach wie vor verwendet wird. Pikant: Die Glocke hängt zwar seit 1934 im Kirchturm, gehört aber der politischen Gemeinde. Diese will sich nicht davon trennen: Erst am Montag stimmte der Gemeinderat mehrheitlich dafür, dass die Glocke im Turm bleibt und wieder ertönt - als "Mahnmal gegen Gewalt und Unrecht". Diese Entscheidung hat der Zentralrat der Juden in Deutschland heftig kritisiert.

Der Sprecher der Evangelischen Kirche der Pfalz, Wolfgang Schumacher, sagte, der Turm könne der Kirchengemeinde gehören, er könne aber auch der kommunalen Gemeinde gehören. Alte Kirchtürme wie der in Herxheim am Berg hätten im Laufe der Zeit mehrere Funktionen gehabt, so hätten sie später zum Beispiel Uhren sowie Feuer-, Polizei- oder Tageszeitenglocken getragen. Nun werde in diversen Archiven nach der Antwort auf die Frage nach dem Eigentümer des Turms gesucht, "damit man einfach mal sicher ist". Der Eigentümer müsse dann entscheiden, wie es mit dem Turm weitergehe. Einen Termin für den Abschluss der Untersuchung nannte er nicht. "Das ist bei so einem alten Gebäude schwierig. Es gibt unterschiedliche Quellen." Nun müsse man prüfen, welche diejenige sei, die Geltung habe.