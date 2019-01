„Hitler-Glocke“: Richter weisen Klage ab

Die „Hitler-Glocke“ hängt weiterhin im Turm der Kirche St. Jakob. © dpa

Herxheim am Berg/Koblenz.Mit der sogenannten Hitler-Glocke in Herxheim am Berg hat sich nun auch das rheinland-pfälzische Oberverwaltungsgericht in Koblenz befasst. Aktuell entschieden die Richter dort, dass der Beschluss des Gemeinderats vom 12. März 2018, die Glocke aus dem Jahr 1934 hängenzulassen, zumindest rechtlich nicht zu beanstanden sei. Das Bronzeobjekt trägt die Aufschrift „Alles fuer’s Vaterland – Adolf Hitler“.

Gilbert Kallenborn, Bürger jüdischen Glaubens aus dem Saarland, hatte gegen den Gemeinderatsbeschluss geklagt. Er sehe in der Entscheidung, eine Glocke mit dieser Aufschrift eventuell wieder zu läuten, eine unzumutbare Verspottung und Verhöhnung der Opfer des Hitlerterrors und des Holocaust sowie deren Nachfahren, begründete er die Klage. Er verwies auf eine Stellungnahme des Präsidenten des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, der ein Hängenlassen der Glocke als „unerträglich“ bezeichnet habe. Das Neustadter Verwaltungsgericht wies die Klage des Saarländers ab. Das Oberverwaltungsgericht bestätigte diese Entscheidung jetzt und lehnte den Antrag des Klägers auf Berufung ab.

Mahntafel kommt bis März

Zur Begründung hieß es unter anderem, dass die Glocke Eigentum der politischen Gemeinde sei. Mit dem Beschluss, die Glocke hängenzulassen, habe der Gemeinderat zudem festgelegt, dass eine Mahntafel aufgestellt werden soll (wir berichteten). Der Gemeinderat wolle zudem Aktivitäten des Ortshistorikers unterstützen, der die NS-Zeit in der Ortsgeschichte behandelt hat. Ein Gemeinderat dürfe bei seiner Beschlussfassung die Judenvernichtung durch das nationalsozialistische Regime weder billigen oder leugnen noch verharmlosen, so die Koblenzer Richter. Das tue er nicht.

Auch wenn man die Frage, ob die Glocke hängen bleiben solle, politisch durchaus unterschiedlich beantworten könne, sei die Entscheidung des Gemeinderats juristisch nicht zu beanstanden, so das Oberverwaltungsgericht. Mit der Entscheidung, die Glocke „als Anstoß zur Versöhnung und gegen Gewalt und Unrecht weiterhin hängen zu lassen“, werde das Schicksal der Juden nicht verharmlost.

Die Mahntafel zur Glocke solle im Lauf der nächsten zwei Monate aufgestellt werden, sagte der Herxheimer Beigeordnete Gero Kühner (SPD) gestern auf Anfrage. sal

