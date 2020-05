Hitlers "Schreitende Pferde": Bundesrepulik klagt Besitz ein

Spektakuläre Szenen im Gewerbegebiet im pfälzischen Bad Dürkheim: Am frühen Abend des 20. Mai 2015 wird das Kunstwerk des Bildhauers Josef Thorak aus einer Lagerhalle abtransportiert und ab diesem Zeitpunkt in Bad Bergzabern in der Südpfalz zwischengelagert.

© Fredrik von Erichsen/dpa