Hochhaus muss geräumt werden

Wiesloch.Wegen starker Rauchentwicklung ist am Mittwoch ein neunstöckiges Hochhaus in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) geräumt worden. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen, sagte ein Sprecher der Polizei. Gemeldet sind demnach 120 Menschen in dem Hochhaus. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein verschmorter Stromverteilerkasten im Keller den Rauch verursacht haben. Durch die Versorgungsschächte verteilte sich der Rauch offenbar in allen Stockwerken, hieß es. Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und rund 40 Kräften im Einsatz und führte Messungen in den Wohnungen durch. Mehrere Straßen waren gesperrt. lsw

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.07.2019