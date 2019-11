Hochstraße Süd: Land prüft rechtliche Möglichkeiten für Abriss und Neubau

Mainz.Die Landesregierung lotet derzeit alle rechtliche Möglichkeiten aus, um Abriss und Neubau der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd zu beschleunigen. „Es hängt nicht am Geld“, betonte der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) in einer am Dienstag eigens anberaumten Pressekonferenz in der Mainzer Staatskanzlei. Alle Finanzfragen seien geklärt, die Verteilung der Kosten mit der Stadt Ludwigshafen und dem Bund besprochen. Allerdings könne noch niemand derzeit sagen, was der Abriss und Neubau der Hochstraße Süd konkret kosten wird.

Auch will Ministerpräsidentin Mau Dreyer (SPD) alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen, um das Planfeststellungsverfahren für die neue Brücke zu beschleunigen. Dafür werde auch Personal zur Verfügung gestellt.

Außerdem sollen zusätzliche Zählstellen auf den Straßen der Metropolregion aufgestellt werden, um den Verkehr durch neue digitale Systeme intelligent zu lenken. Dies werde aber noch einige Monate dauern.