Hochwasser erreicht Höchststand - Straßen stellenweise gesperrt

Mannheim.Der Wasserpegel am Rhein in Mannheim hat am heutigen Freitag seinen Höchststand erreicht. Das erklärt die Sprecherin der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) auf Nachfrage dieser Redaktion. Schneeschmelze und andauernder Niederschlag seien hierfür verantwortlich. Gegen 13 Uhr hatte der Rhein einen Stand von 7,38 Metern. „Der Pegel hat sich im

...