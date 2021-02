Hochwasser in der Region - Steigende Wasserpegel erwartet

Mannheim.Die Pegel von Rhein und Neckar steigen bis Donnerstag an. Schneeschmelze und andauernder Niederschlag seien hierfür verantwortlich, erklärt die Hochwasser-Vorhersage-Zentrale der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) auf Nachfrage. Mit einer Entspannung der Lage sei zum Wochenende zu rechnen.

So liegt der Stand des Rheins in Mannheim am Mittwoch bei 7,05 Metern. Zwar ist er im Vergleich zum Vortag (7,14) gesunken, doch laut den Vorhersagen der LUBW ist mit einem erneuten Anstieg zu rechnen. Der Piek ist für Donnerstag berechnet. Die Schifffahrt im Bereich Mannheim ist daher eingeschränkt.

Rhein teilweise für Schifffahrt gesperrt

Der Pegel des Rheins liegt im Bereich Speyer bei 7,56 Metern. Für den Streckenabschnitt zwischen Germersheim und Rheinau bedeutet dies, dass die Schifffahrt eingestellt ist, bis er wieder unter Marke von 7,30 Metern liegt. Dies teilte das Schifffahrtsamt Mannheim am Mittwoch mit. Für den Bereich Worms sei mit keiner Einstellung zu rechnen.

Der Pegel des Neckars in Mannheim ist im Vergleich zum Vortag (7,04) leicht gesunken. Um 9 Uhr lag er bei 6,98 Metern. Auch hier sagt das LUBW einen Anstieg voraus, der am Donnerstag seinen Höhepunkt erreicht.

