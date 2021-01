Hochwasser-Touristen treiben Tiere in den Tod

Rhein-Neckar.Schneeschmelze und Dauerregen haben wie erwartet ein Hochwasser an Rhein und Neckar ausgelöst. Allerdings wurde die B 37 unterhalb der Alten Brücke in Heidelberg nicht überschwemmt. Auch am Rhein blieb es bei einem Ereignis, wie es alle fünf oder zehn Jahre vorkommt, wie ein Sprecher der baden-württembergischen Hochwasserzentrale am Sonntag sagte. Erwartungsgemäß wurde der Rhein in der Nacht

...