Hockenheim: 50-Jähriger baut über 600 Marihuana-Pflanzen im Keller an - U-Haft

Hockenheim/Mannheim.Ein 50-Jähriger soll in seinem Keller in Hockenheim zwei professionelle Indoorplantagen Marihuana angebaut haben. Bei einer Durchsuchung am Freitag hat die Polizei über 600 Pflanzen festgestellt und den vietnamesischen Mann festgenommen. Er befindet sich nun wegen des dringenden Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Vormittag mitteilten.

Der Mann steht unter Verdacht, die Plantagen seit spätestens August mit weiteren Personen zusammen zu betreiben und gewinnbringend weiterverkaufen zu wollen. In seinem Haus wurden in der ersten Plantage rund 280 Pflanzen und auf der zweiten Plantage an die 390 Pflanzen festgestellt. Am Samstagnachmittag erließ ein Richter des Amtsgerichts Mannheim Haftbefehl wegen der bestehenden Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Der Beschuldigte wurde danach in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.