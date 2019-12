Hockenheim: Lkw kracht auf A6 in Auto - kilometerlanger Stau

Bei einem Unfall zwischen einem Lkw und zwei Pkw auf der A6 bei Hockenheim ist am Samstagvormittag eine Autofahrerin verletzt worden. Nach Informationen eines Mitarbeiters dieser Zeitung, hatte eine Autofahrerin gegen 11 Uhr zwischen der Tank- und Rastanlage am Hockenheimring und dem Autobahnkreuz Walldorf in Richtung Heilbronn den Fahrstreifen gewechselt.

Dabei übersah sie den nachfolgenden Lkw. Der Fahrer des Lasters konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Wagen auf. Dieser wurde daraufhin auf einen weiteren Wagen geschoben. Die Autofahrerin erlitt Verletzungen. In Folge des Unfalls waren zwei Fahrspuren gesperrt. Es bildete sich ein Stau von bis zu 8 Kilometern Länge.