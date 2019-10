Hockenheim: Sperrung A6 in Richtung Heilbronn am Kreuz Hockenheim/Walldorf

Hockenheim.Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der A6 am Kreuz Hockenheim/Walldorf ist die Autobahn in Richtung Heilbronn am frühen Freitagmorgen voll gesperrt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, waren insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt und eine Person wurde leicht verletzt. Gegen 7.20 Uhr verursachten zwei Kleinbusse die Kollision, die Ursache ist noch unklar. Daraufhin ereignete sich ein weiterer Unfall, bei dem zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Bergungsarbeiten wurden am frühen Morgen alle drei Fahrbahnen gesperrt, die rechte Fahrspur ist seit 9 Uhr wieder freigegeben. Die teilweise Sperrung hält noch an.