Höhenrettung befreit abgestürzte Gleitschirmfliegerin aus misslicher Lage

Dernbach.Eine 60-jährige Gleitschirmfliegerin aus Neustadt ist am Sonntagnachmittag in einem Waldgebiet bei Dernbach (Landkreis Südliche Weinstraße) abgestürzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde die als erfahren beschriebene Fliegerin anschließend von der Höhenrettung aus der misslichen Lage befreit, nachdem sie per Funkverbindung Kontakt zu anderen Fliegern ihres Vereins aufnehmen konnte.

Die Frau war gegen 16.30 Uhr aus noch unbekannter Ursache in einen Baum gesunken. Zum Zeitpunkt ihres Fluges herrschten gute Bedingungen, heißt es seitens der Beamten. Die 60-Jährige blieb unverletzt.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 18.10.2020