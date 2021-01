Hofauffahrt entpuppt sich als Treppenabgang – Paketzustellerin fährt Stufen hinab

Neustadt.Eine Paketzustellerin hat in ihrem Lieferfahrzeug am Samstag in Neustadt eine vermeintliche Hofauffahrt mit einem Treppenabgang verwechselt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr die Zustellerin beim Vorfall gegen 17.30 Uhr die drei Treppenstufen hinab. Noch vor Eintreffen der Polizei befreite sich die Frau selbstständig aus ihrer misslichen Lage. Sowohl die Fahrerin als auch das Fahrzeug blieben unversehrt. Lediglich an den Stufen entstand ein Schaden. Dieser wurde auf rund 4500 Euro geschätzt.

