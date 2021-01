Hoffenheim vor Schalke-Spiel - Tasmania-Rekord "total irrelevant"

Zuzenhausen.Die TSG 1899 Hoffenheim will vor dem Spiel beim FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) erst gar nicht auf den ständig genannten Tasmania-Rekord schauen. "Das ist für mich nachzuvollziehen, dass es medial und für die Fans ein Thema ist, aber für uns ist es total irrelevant", sagte Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag. Es gebe keinen Grund, dies in der Mannschaft zu thematisieren.

Nur noch gegen Hoffenheim können die seit 30 Spielen sieglosen Schalker verhindern, dass sie den fast 55 Jahre alten Bundesliga-Negativrekord von Tasmania Berlin einstellen. Die Mannschaft war 1965/66 in 31 Begegnungen ohne Erfolg geblieben.

Hoffenheim liegt derzeit als Tabellen-13. mit nur 15 Punkten aus 14 Spielen deutlich hinter den Erwartungen zurück. Der Druck auf Hoeneß, der zum Saisonauftakt vom FC Bayern München II gekommen war, würde bei eine Blamage beim Tabellenletzten weiter wachsen.

Der Neffe von Uli Hoeneß und Sohn von Dieter Hoeneß sieht jedoch weiter Rückendeckung vom Verein. Er sei mit Sportchef Alexander Rosen, Mäzen Dietmar Hopp und den Geschäftsführern im ständigen Austausch: "Wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen." Es gebe auch keinen Grund, bei den Verantwortlichen nachzufragen, ob die Partie auf Schalke ein Endspiel für ihn persönlich sei.

