Hofmann hält Worms Treue

Worms.Nico Hofmann (Bild) wird bis 2025 Intendant der Nibelungenfestspiele Worms bleiben. Die Festspielgesellschaft verkündete am Donnerstag die Verlängerung seines Engagements um weitere drei Jahre. Am Mittwochabend hatte der Stadtrat in Worms grünes Licht für jährlich stattfindende Festspiele vor dem Kaiserdom ebenfalls bis zum Jahr 2025 gegeben. Mit Hofmann verlängert auch Thomas Laue als

...