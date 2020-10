Holiday Park feiert Halloween

Haßloch.Unter Einhaltung der Corona-Auflagen bietet der Holiday Park in Haßloch auch in diesem Jahr ein Sonderprogramm zu Halloween. Geplant sei nach Angaben des Freizeitparks, am 24. Und 31. Oktober, das „längste Horror Maze in Europa“. Der „Walk of Death“– ein Ort voller Zombies – sei ausgestattet mit Sound-, Licht und Spezialeffekten.

„Beim neuen Horror Maze wurde besonders auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen geachtet. Wir haben ein völlig neues Konzept entwickelt, um das Maze Corona-konform betreiben zu können“, erklärte Markus Kissel, Parkmanager im Holiday Park, laut Mitteilung vom Dienstag. Das Ticketkontingent sei stark begrenzt, heißt es weiter. Karten müssten deshalb vorab unter www.holidaypark.de reserviert werden.

