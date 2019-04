Holiday-Park wird vergrößert

Hassloch.Wasserschlachten im Wikingerbereich, Dinosaurier auf dem Donnersfluss und ein eigenes Hotel mitten im Freizeitpark – der Betreiber des Holiday Parks im pfälzischen Haßloch will in den nächsten Jahren rund 25 Millionen Euro investieren. Ziel sei es, mehr als eine Million Besucher pro Jahr zu erreichen. 2018 wurden 650 000 Gäste registriert. Die belgische Themenparkgruppe Plopsa hatte das ehemalige Familienunternehmen im Jahr 2010 übernommen und 2011 das „Maja-Land“ – einen speziellen Kinderbereich – eröffnet.

Dinosaurier-Bereich geplant

Bei der Eröffnung eines Indoor-Märchenlandes für Kinder stellte Plopsa jetzt die vorgesehenen Erweiterungen vor. Die Investitionen seien in drei Schritten geplant. So würden zwei ältere Parkbereiche komplett umgestaltet. Bis 2020 soll der derzeitige Donnerfluss, in dem die Besucher in Raftingbooten über einen nachgebauten Gebirgsfluss fahren, dem Thema Dinosaurier gewidmet und zum „Dino Splash“ umgebaut werden. Bei diesem Wasserfahrgeschäft – das es bereits in anderen Freizeitparks der Plopsa-Gruppe gibt – fahren die Besucher in Booten über Rutschbahnen an Vulkanbergen vorbei und begegnen unterwegs Dinosauriern. Rund fünf Millionen Euro lasse sich die Plopsa-Gruppe dieses neue Angebot kosten, informierte das Management in einer Mitteilung.

In einem nächsten Schritt fließen 2021 zehn Millionen Euro in zwei neue Fahrgeschäfte, die zum Themenbereich „Wickie“ gehören. Auf der Achterbahn „Disco Coaster“ sollen die Besucher über steinige Felsen reisen. Dabei wirbeln sie auf einer rotierenden Scheibe wie auf Wellen hin und her. Außerdem sollen sich Familien nach Angaben der Plopsa Gruppe im Wikingerdorf eine Wasserschlacht liefern können: Beim „Splash Battle“ fahren Boote durch einen Kanal, und die Insassen dürfen mit großen Wasserpistolen auf benachbarte Boote oder andere Ziele schießen. Bis 2022 sollen diese Fahrgeschäfte in Betrieb sein.

Um aus dem Park ein mehrtägiges Ausflugsziel zu machen, will das belgische Unternehmen zudem in den kommenden fünf Jahren ein Hotel bauen. Die Saison beginnt am kommenden Samstag, 13. April. Geöffnet ist von 10 bis 18 Uhr. sin

