Holidaypark sagt Veranstaltungen ab

Haßloch.Wegen der anhaltenden Situation rund um das Coronavirus hat der Holidaypark in Haßloch nun beschlossen, alle Veranstaltungen bis einschließlich 1. November abzusagen. Das teilte der Betreiber mit. Bereits seit der Wiedereröffnung am 10. Juni gelte diese Regelung, werde nun aber bis in den Winter ausgeweitet. „Im Moment haben wir einen guten Weg gefunden, um unseren Besuchern einen aufregenden und gleichzeitig auch sicheren Tag zu bieten“, wird Geschäftsführer Steve Van den Kerkhof zitiert. Für Besucher bedeutet das nun konkret, dass etwa die jährlichen Shows und Horror-Häuser in der Halloween-Saison in diesem Jahr ausfallen müssen. Der Besuch im Vergnügungspark ist weiterhin möglich, die Geschäfte fahren. jeb

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.08.2020