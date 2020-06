„Holzernte abschaffen“

Speyer.Volker Ziesling lässt seinen Blick am doppelten Stamm einer alten Buche entlang nach oben ins dichte Blätterdach gleiten. „Die ist mindestens 150 Jahre alt und ihre tiefen Äste spenden viel Schatten“, sagt der Diplom-Forstwirt beim Ortstermin im Speyerer Stadtwald. Mitte Juni hat er mit Gleichgesinnten per Videokonferenz die Bürgerinitiative „Waldwende jetzt!“ gegründet, die sich für eine völlig neue Forstwirtschaft in der Rheinebene stark macht und die Holzernte komplett abschaffen will. Im Interview erklärt Ziesling, was dahinter steckt.

Herr Ziesling, was will die Bürgerinitiative erreichen?

Ziesling: Mehrere Studien zeigen, dass die Wälder in der Rheinebene bis zum Jahr 2100 komplett ausgelöscht sein werden, weil die Buche dem Klimawandel nicht standhält. Allerdings gehen die Projektionen davon aus, dass wir dieselbe Forstwirtschaft betreiben wie heute. Und das wollen wir ändern. Da Einzelkämpfer wenig ausrichten können, vernetzen wir uns. Wir haben neben engagierten Bürgern Ökonomen, Forstexperten, Biologen, Umweltwissenschaftler und Rechtsanwälte im Team. Denn die Buche an sich ist nicht das Problem, es gibt viele intakte Buchenwälder in Nationalparks des Mittelmeergebietes.

Das bedeutet was?

Ziesling: Buchenwälder ertragen durchaus hohe Durchschnittstemperaturen, aber kein völlig unangemessenes Forstmanagement: Förster fahren mit schweren Maschinen in den Wald, die bei der Holzernte auch die Wurzeln jener Bäume beschädigen, die gar nicht gefällt werden sollen. Außerdem wird ein dichter Wald dadurch sehr viel lichter und lässt mehr Sonne ins Unterholz, als ihm guttut. Wir wollen, dass in der Rheinebene überhaupt keine Holzernte mehr stattfindet.

Wie „unangemessenes Forstmanagement“ aussieht, zeigt Ziesling in einem Waldstück zwischen Speyer und Böhl-Iggelheim:

Ziesling: Das war ein dunkler Wald, in den man keine zehn Meter weit hineinschauen konnte, bis 2018 ein Harvester durch geschickt wurde. Heute ist es hier sonnig und genauso warm wie in der Stadt, das habe ich nachgemessen. Das Wald-Innenklima ist für die nächsten 30 Jahre gestört – wenn die restlichen Bäume diese ,Pflegemaßnahme’ überhaupt überleben. (Ziesling zeigt auf eine umgestürzte Buche mit zwei weißen Streifen). Das Zeichen markiert den Rand der Rücke-Gasse, das heißt, dieser Baum sollte stehenbleiben. Weil die Maschine aber seine Wurzeln beschädigt hat, ist er instabil geworden und umgefallen. Andere vertrocknen, weil sie Sonnenbrand bekommen, dann platzt die Rinde auf und der Baum stirbt. Ein weiterer Kollateralschaden sind invasive Neophyten – also gebietsfremde Pflanzen, die angesiedelt wurden und nun einheimische Arten verdrängen. Die fühlen sich im lichten Wald sehr wohl (zeigt auf eine mannshohe Kermesbeere aus Nordamerika).

Gibt es andere Beispiele für schlechtes Forstmanagement in der Region?

Ziesling: Der absolute forstliche Horror findet derzeit im Mannheimer Stadtwald und in Teilen des Rhein-Neckar-Kreises statt. Dort werden Flächen kahl gelegt, der Boden maschinell bearbeitet und das Holz mit dem Harvester geerntet. Dann pflügt man den Boden – verdichtet ihn damit automatisch – und pflanzt exotische Libanon-Zedern, die aus dem westlichen Taurusgebirge stammen, sich erst ab einer Höhe von 1100 Metern wohlfühlen und schneereiche kalte Winter brauchen – was wir hier alles nicht haben.

Warum dann das Ganze?

Ziesling: Man will unbedingt Bäume pflanzen, die den Klimawandel aushalten. Ich nenne es mal Aktionismus und Technokratie – das sind die größten Feinde des Waldes. Unsere Initiative setzt auf einheimische Arten wie sie hier schon immer wachsen: Buche, Linde, Birke, Eiche. Wenn der Mensch in die Natur eingreift, gibt es immer unerwünschte Nebeneffekte, die vorher niemand bedacht hat. Ein Beispiel ist die spätblühende Traubenkirsche aus Nordamerika, die man in den 1960er Jahren hier angesiedelt hat, um den Boden abzudunkeln und den Maikäfer zu verdrängen. Das hat sich komplett verselbstständigt und heute ist sie fast nicht einzudämmen.

Wie sieht denn ein naturnaher Wald aus?

Ziesling: Ein Prozent des Speyerer Stadtwaldes wird ganz sich selbst überlassen – abgesehen von Verkehrssicherungsmaßnahmen. Hier wachsen Buchen mit tiefen Ästen, die viel Schatten spenden, aber in der Forstwirtschaft unerwünscht sind, weil das beastete Holz weniger wert ist. Das diffuse Licht mit dem leichten Sonneneinfall ist ideal für die Buchen, die sich ganz natürlich verjüngen – das heißt, ihre Saat fällt zu Boden und gründet eine neue Generation. Der Altbestand schützt die jungen Bäume vor Hitze, Frost und Trockenheit. Tote Äste dürfen hängenbleiben und den Insekten eine Heimat geben. So leben an jeder Buche 1500 verschiedene Arten.

Und wie kann man ohne Holzernte mit einem Wald Geld verdienen?

Ziesling: Man kann mit Ökopunkten arbeiten und einem Besitzer Geld für Maßnahmen bezahlen, die die gewünschte Waldentwicklung fördern. Wenn er zum Beispiel Neophyten zurückdrängt. Oder man legt, wie auf Usedom, Heil- und Kurwälder an. Hier in der Region müssen Erholungsleistung und lokaler Klimaschutz des Waldes Vorrang haben.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.07.2020