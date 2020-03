Home-Office im Hotel

Nicht übernachten, sondern arbeiten: das Hotelzimmer als Büro. © Achat

Rhein-Neckar.Gähnende Leere, neue Gäste weit und breit nicht in Sicht. Die Hotel-Kette Achat macht aus der Not eine Tugend und bietet ihre Hotel-Zimmer nun als Home-Office an. Es sei eine Lösung für alle, die zuhause nicht den Platz, die Ruhe oder ein leistungsstarkes Internet zur Verfügung hat – oder in einer WG wohnen mit wenig Raum für Distanz. Dafür stelle die Hotelkette ihre Zimmer zur Verfügung. Auf

...