Homo-Ehen gleichstellen

Speyer.Zur nächsten Tagung der Landessynode erwartet die Evangelische Kirche der Pfalz ihre 70 Mitglieder vom 22. bis 25. Mai in Speyer. Die Synode vertritt rund 515 000 Mitglieder in der Pfalz und Teilen des Saarlands. Als „kirchliche Volksvertretung“ entscheidet das Gremium in geistlichen, rechtlichen und finanziellen Bereichen der Landeskirche. Ihre Amtszeit beträgt sechs Jahre. Synodalpräsident ist der Jurist Hermann Lorenz aus Kaiserslautern.

Einer der Punkte, die in Speyer besprochen werden sollen, wird der Gottesdienst bei der Eheschließung gleichgeschlechtlicher Paare sein. „Es geht um eine Anpassung an die staatliche Gesetzeslage“, sagte ein Kirchensprecher. Wie andere Paare auch, haben gleichgeschlechtliche Paare ein Anrecht auf eine kirchliche Trauung. Zwar hatte die Landessynode bereits Ende 2017 beschlossen, dass gleichgeschlechtliche Paare, die eine Ehe nach staatlichem Recht geschlossen haben oder in einer eingetragenen Partnerschaft leben, Anspruch auf gottesdienstliche Begleitung haben.

Gewissensvorbehalt bleibt

Allerdings existiert ein sprachlicher Unterschied. So werden Gottesdienste bei Lesben und Schwulen „Trauhandlungen“ oder „Segnungen“ genannt – nicht „Trauungen“. Dies könnte sich nun ändern. Über die Tagung hinaus wird wohl Bestand haben, dass Pfarrer einen „Gewissensvorbehalt“ geltend machen können, wenn sie den Gottesdienst für gleichgeschlechtliche Paare in ihrer Gemeinde nicht selbst halten wollen. lrs/sal

