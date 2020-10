Hubschrauber sucht auch in Hemsbach

Birkenau.Trotz eines Großaufgebots an Beamten musste die Polizei auch am Dienstag die Suche nach Nico S. und Henri H. ohne Erfolg abbrechen. Die beiden 18 und 19 Jahre alten Männer gelten seit Sonntag als vermisst. Mit Freunden waren sie am Freitag im Wald in der Nähe des Schnorrenbacher Skilifts zum Zelten gegangen und am Samstag dort allein zurückgeblieben. Von da an fehlt von den beiden jede Spur, sieht man einmal davon ab, dass mehrere Zeugen die Vermissten erkannt haben wollen.

Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte, haben zwei Zeugen unabhängig voneinander angegeben, die jungen Männer am Wochenende auf dem Wanderweg B 9 gesehen zu haben. Die Suche der Beamten, unterstützt von Feuerwehr, THW und Mantrailerhunden, konzentrierte sich daher am Dienstag auf den Bereich zwischen Wanderweg und Zeltplatz – der, wie eine Sprecherin erklärte, in einem „untypischen Zustand“ hinterlassen worden sei. Unter anderem seien dort Kleidungsstücke gefunden worden, die von der Polizei sichergestellt worden seien.

Die Befragung der Freunde, die mit den Vermissten gezeltet hatten, hatten laut Polizei ergeben, dass sich die beiden in einem „willenlosen Zustand“ befanden, also stark unter der Wirkung von Alkohol – möglicherweise auch von anderen Drogen – standen. Gerüchte, die Polizei hätte ein Handy oder einen Abschiedsbrief gefunden, bestätigte die Polizei nicht. Die Beamten gehen zwar davon aus, dass mindestens einer der jungen Männer ein Handy dabei hat. Der Versuch, das Gerät zu orten, blieb allerdings ohne Erfolg.

Inzwischen ist sich die Polizei nicht mehr sicher, ob sich die Gesuchten im Waldstück rund um den Zeltplatz aufhalten. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann die Polizei nicht ausschließen, dass die beiden möglicherweise mit dem Zug weggefahren sind“, heißt es in einer Mitteilung. Dazu passt auch der Hinweis einer Spaziergängerin. Die Frau ist sich sicher, die beiden Männer im Bereich von Hemsbach gesehen zu haben. Umgehend hat die Polizei auch dort umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, an denen auch ein Hubschrauber beteiligt war.

Unterdessen ist die Anteilnahme am Verschwinden der 18 und 19 Jahre alten Birkenauer riesig. Freunde machen sich große Sorgen um deren Wohlergehen. Auf Facebook hat sich sogar eine Gruppe mit dem Namen „Wo sind Nico und Henri?“ gebildet, der sich bis Dienstagnachmittag 500 Mitglieder angeschlossen hatten. Sie wollen in Abstimmung mit der Polizei auf eigene Faust suchen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020