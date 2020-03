Hütten, Burgen und Schlösser zu

Mannheim.Wegen der Ausbreitung des Coronavirus bleiben ab Dienstag, 17. März, alle Schlösser, Klöster, Burgen und Kleinode der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg geschlossen. Die Schließung gilt bis auf weiteres, mindestens bis zum Ende der Osterferien am 19. April. Nach wie vor betreten werden dürfen die großen historischen Gärten des Landes: der Schlossgarten Schwetzingen, der Schlossgarten Weikersheim, der Schlossgarten Favorite Rastatt und der Schlossgarten Heidelberg – so lange sich dies mit der Gefährdungslage vereinbaren lässt. Für die ebenfalls geöffneten Gärten in Schwetzingen und Weikersheim bleiben ab Dienstag die Kassen unbesetzt, der Eintritt ist damit kostenlos.

Chaos in Gimmeldingen

Im Pfälzerwald bleiben unterdessen viele Hütten entlang der Wanderwege geschlossen. Wie Bernd Wallner, Hauptgeschäftsführer des Pfälzerwald-Vereins, am Montag mitteilte, bleiben vorerst etwa 20 Anlaufstellen geschlossen, nachdem am Sonntag Tausende Menschen das gute Wetter genutzt und die Hütten besucht hatten. Gerade um den Neustadter Ortsteil Gimmeldingen herum versammelten sich Sonntagsausflügler und sorgten für ein kleines Verkehrschaos. Dort, wo üblicherweise das Mandelblütenfest gefeiert wird, blieben die Ausschankstellen zwar geschlossen, viele trafen sich dennoch in dem Ort oder in nahe gelegenen Hütten. Touristen saßen – mitunter dicht gedrängt – an Bänken und Tischen bei Weinschorle und Speisen. Das soll verhindert werden. sal

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.03.2020