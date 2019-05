Humor mit Stars und Newcomern

Bad Dürkheim.Andreas Müller, Fatih Çevikkollu, Hennes Bender, Ralf Schmitz, Bernhard Hoëcker und Katie Freudenschuss zählen zu den namhaften Humoristen, die beim SWR3 Comedy Festival von Donnerstag bis Samstag, 16. bis 18. Mai, in Bad Dürkheim zu erleben sind. Neben den – zum Teil schon ausverkauften – Shows der Stars der Szene treten auch Newcomer und Nachwuchstalente auf den insgesamt fünf Bühnen auf. Für den Comedy-Nachwuchs wird dabei zum vierten Mal der „SWR3 Comedy Förderpreis“ ausgeschrieben, dessen Gewinner im Finale am Samstag nach einem öffentlichen Auftritt ermittelt wird.

Insgesamt werden an den drei Tagen 14 Shows mit mehr als 20 Comedians präsentiert – sie finden in der Salierhalle, dem Kurhaus, Open Air im Kurpark vor der Brunnenhalle sowie im Dürkheimer Haus statt. An allen drei Festivaltagen gibt es auf der „SWR3 Live-Bühne“ auf dem Schlossplatz überdies ein von Kemal Goga moderiertes kostenfreies Programm mit Künstlerinterviews und Stand-up-Einlagen der Comedians. Besucher, die keine Karten erhalten haben, können hier auch die Abendveranstaltungen live auf einer Videowand verfolgen.

Auf der „SWR3 Live-Bühne“ wird am Samstag ab 16.30 Uhr auch das „SWR3 Comedy Förderpreis“-Finale ausgerichtet. Begleitet wird das Programm durch das Festival-Radio in SWR3, einen Livestream auf swr3.de, Aktionen in den sozialen Netzwerken sowie einer Fun-Edition der „SWR3 Live Lyrix“. Mehr Infos gibt es im Internet unter swr3.de/comedy-festival. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.05.2019