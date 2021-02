Hund reißt Reh - weitere Zeugen gesucht

Schriesheim.Ein Hund hat am am Montag gegen 15.45 Uhr ein Reh in der Oberen Kippstraße aus dem Wald auf ein Grundstück gehetzt und dabei mehrfach zugebissen, wie ein Zeuge beobachten konnte.

Einer Zeugin gelang es schließlich den Hund zu vertreiben, berichtete die Polizei. Für das Reh kam jede Hilfe zu spät, es musste von seinem Leiden erlöst werden. Bei dem Hund soll es sich um einen etwa kniehohen Mischling gehandelt haben, dem ein grau/blaues Regencape übergezogen war. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Schriesheim. Der Hundebesitzer sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Rufnummer 06203/61301 zu melden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.02.2021